Pirati dei Caraibi 6 riparte | Margot Robbie al centro Johnny Depp torna davvero?

Dopo mesi di rumor e speculazioni, la Disney ha annunciato ufficialmente il ritorno di “Pirati dei Caraibi 6”. Margot Robbie sarà al centro della scena, mentre Johnny Depp non ha ancora confermato il suo coinvolgimento. La casa di produzione sta lavorando per definire i dettagli, ma per ora niente conferme ufficiali sul ritorno di Jack Sparrow. I fan restano in attesa di ulteriori notizie, mentre gli addetti ai lavori si preparano a rilanciare uno dei franchise di maggior successo della Disney.

Quali sono i piani della Disney per il prossimo capitolo del franchise? Sono emerse nuove informazioni su quelle che sarebbero le intenzioni dello studio, ma Jack Sparrow tornerà? Il franchise di Pirati dei Caraibi è uno di quelli di maggior successo della storia della Disney. Cinque film con protagonista il Jack Sparrow di Johnny Depp che hanno conquistato pubblico e una buona fetta della critica. Tuttavia, tutto il grosso apparato che faceva sì che un film, in un modo o nell'altro, arrivasse al cinema ogni tre o quattro anni, si è andato a scontrare con il crollo della reputazione di Depp, che in seguito ha dichiarato che non avrebbe più lavorato con la Disney. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Margot Robbie, attrice nominata agli Oscar, è stata annunciata nel cast del prossimo spin-off della serie ‘Pirati dei Caraibi’.

