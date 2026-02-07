Francesca Lollobrigida conquista il primo oro per l’Italia a Milano Cortina 2026. La pattinatrice di velocità sale sul podio nei 3000 metri con il record olimpico, dopo aver già vinto l’argento a Pechino quattro anni fa. La sua vittoria arriva dopo un percorso complicato, tra maternità e problemi fisici che l’avevano fatta pensare di lasciare lo sport. Questa vittoria rappresenta un grande momento per gli italiani e per lei stessa, che ha dimostrato di non mollare mai.

Noi eravamo lì con Visa, Worldwide Payment Technology Partner ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici, e abbiamo sgranato gli occhi. Sì, perché appena pochi mesi fa Francesca ha vissuto un momento davvero complicato: «Lo sport non è solo vincere. È cadere, perdersi, dubitare di sé, e scegliere di rialzarsi», ha raccontato su Instagram. «Quest’anno un’infezione virale mi ha messo KO nei mesi più importanti, il fisico non rispondeva, la testa crollava, il sogno olimpico sembrava allontanarsi». «Ho avuto paura, ho pianto, ho pensato di smettere. Mi ero dimenticata perché pattino. Poi mi sono ricordata una cosa essenziale: pattino perché amo pattinare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Francesca Lollobrigida immensa, primo oro azzurro a Milano Cortina 2026

