Olimpiadi Milano Cortina 2026 6° oro per Italia | Francesca Lollobrigida vince i 5000m dello speed skating bis dopo vittoria nei 3000m - VIDEO

La squadra italiana torna a festeggiare con un oro in più. Questa volta tocca a Francesca Lollobrigida, che conquista il suo sesto oro olimpico vincendo i 5000 metri dello speed skating a Milano Cortina 2026. È un successo che si aggiunge alla vittoria nei 3000 metri, confermando il suo ruolo di protagonista nel team azzurro. La sciatrice, già tra le più vincenti della storia italiana nello sport, ha concluso la gara in 6 minuti, dimostrando tutta la sua grinta e determinazione.

Francesca è l’atleta azzurra più vincente nello speed skating: 2 oro 1 argento e 1 bronzo. Lollobrigida ha chiuso in 6.46.17, Marijn Conijn è argento per soli 10 centesimi e la norvegese Ragne Wiklund chiude col bronzo (+0.17) Francesca Lollobrigida ha vinto la medaglia d'oro nei 5000 metri d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

La prima medaglia d’oro per l’Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina arriva grazie a Francesca Lollobrigida.

La vittoria di Francesca Lollobrigida nei 5000 metri ha fatto esplodere di gioia i tifosi italiani.

Milano Cortina 2026, per Francesca Lollobrigida oro nel giorno del suo 35° compleanno

