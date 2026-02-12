Pioggia di donazioni in Comune Quadri libri e un giogo per buoi | Alla riscoperta delle nostre radici

Il Comune di Bellinzago ha ricevuto nelle ultime settimane diverse donazioni da parte di cittadini anonimi. Sono arrivati quadri, libri e anche un vecchio giogo per buoi, tutti doni che vogliono riscoprire le radici della comunità. La generosità dei cittadini ha portato a un Natale in ritardo, ma ricco di ricordi e tradizioni. Nel frattempo, i lavori del consiglio comunale si svolgono sotto un’ispirazione particolare, quasi come se fossero accompagnati dalle stelle di Van Gogh.

Un Natale in ritardo per il Comune di Bellinzago, destinatario nelle scorse settimane di due preziose donazioni da parte di cittadini generosi, e che desiderano rimanere anonimi. Uno di questi ha omaggiato l'Amministrazione di tre volumi illustrati e due quadri con cornice, pregiata copia di opere d'arte immortali: fra questi, una riproduce il meraviglioso " Notte stellata sul Rodano " di Vincent Van Gogh. Il secondo donatore ha invece regalato un oggetto più legato alla terra: un giogo per buoi di fine Ottocento, attrezzo "superato" dal progresso, "ma che dice qualche cosa di molto importante sul paese, che ha non solo un passato, ma anche un presente contadino".

Alla scoperta delle radici, tra corti e cascine, chiese e affreschi, in un percorso lento e autentico.

