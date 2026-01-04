Alla riscoperta delle radici Lentamente fra corti e cascine

Alla scoperta delle radici, tra corti e cascine, chiese e affreschi, in un percorso lento e autentico. L'itinerario fai da te dell’Epifania offre un’opportunità di riscoprire luoghi storici, unendo cultura e tradizione. Perfetto per chi desidera concedersi un momento di relax, senza fretta, e arricchire la propria giornata con esperienze autentiche e tranquille.

Chiese, corti, affreschi, ma anche sport, per chi vuole concedersi un ultimo scampolo di vacanze c’è l’ itinerario ‘fai da te’ dell’Epifania. Il tour ideale comincia con una capatina al Christmas Village di Arcore, in Villa Borromeo, fra la pista da fondo e quella di pattinaggio, e prosegue alla scoperta dei vecchi cortili nella frazione di Bernate. In via San Giacomo 50, il portico della omonima cascina ospita un dipinto della Madonna con il bambino e Sant’Antonio Abate con il bastone, la croce e la campanella, e San Vincenzo Ferrer con la fiamma sulla testa. Poco distante la corte del Camparo offre un altro affresco a soggetto sacro: la Vergine con Gesù e i Santi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Alla riscoperta delle radici. Lentamente fra corti e cascine Leggi anche: Denis Campitelli viaggia alla riscoperta delle balere romagnole con "Liscio for dummies" Leggi anche: Riscoperta la tradizione del Dolce della Pace, focaccia dolce con radici nella storia di Montopoli Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Padula, alla riscoperta delle radici dei migranti valdianesi - Mostre, tour nei centri storici, incontri e seminari per valorizzare la memoria delle migrazioni campane tra Ottocento e Novecento: tutto questo è "Valle delle Radici: le Terre dei Migranti", il ... ansa.it La musica si fa strumento di unione e riscoperta delle radici, in un’epoca che richiede vicinanza e - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.