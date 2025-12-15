Iva Zanicchi a Domenica In | Fate il presepe anche a scuola non vergognatevi delle nostre radici

Durante l'ultima puntata di Domenica In, Iva Zanicchi è tornata negli studi Rai, condividendo ricordi e riflessioni. Con un intervento spontaneo, la cantante ha invitato a valorizzare le tradizioni natalizie, suggerendo di fare il presepe anche a scuola e di non vergognarsi delle proprie radici culturali.

Nell'ultima puntata di Domenica In, Iva Zanicchi è tornata negli studi Rai da ospite di Mara Venier. L'intervista, tra ricordi, emozioni e riflessioni personali, si è conclusa con un intervento inaspettato: prima di lasciare lo studio, la cantante ha voluto rivolgersi direttamente al pubblico con un messaggio chiaro sul significato del Natale.

«Povero Tonino, quante gliene ho fatte passare». Iva Zanicchi si è lasciata andare a un racconto molto sincero durante la sua intervista da Mara Venier, nel salotto di Domenica In. L’occasione era la presentazione del suo libro, Quel profumo di brodo caldo. A - facebook.com facebook

A #DomenicaIn ospiti @ivazanicchi #RiccardoCocciante @RVecchioni @GioPanariello @maravenierof x.com