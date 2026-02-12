Domenica di pioggia e freddo a Ravenna, con le temperature che scendono e il cielo coperto. La neve cade oltre i 700 metri, ma non ci sono segnalazioni di emergenze. Gli innamorati che avevano in programma una passeggiata all’aperto devono prepararsi a un San Valentino umido e freddo. La giornata si prospetta difficile per chi desidera uscire, ma niente di grave, almeno finora.

Sarà un San Valentino bagnato dalla pioggia quello che attenderà gli innamorati (e non solo) ravennati. A dirlo è Pierluigi Randi, meteorologo, presidente Ampro (associazione meteo professionisti). Randi, cosa dobbiamo aspettarci da qui al weekend? "Un via vai, che già iniziato, di perturbazioni atlantiche, che partono dal Canada, attraversano l’Atlantico e arrivano fino al Mediterraneo. Prima una perturbazione, poi un’altra ancora e via dicendo". Insomma, perturbazioni in serie? "In sequenza. Domani (oggi, ndr) ne è attesa un’altra, che porterà piogge deboli. Interesserà però in particolare il centro sud Italia". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pioggia a San Valentino. Domenica minima a picco. Neve oltre i 700 metri: "Ma nessuna emergenza"

