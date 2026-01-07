Meteo fine settimana di maltempo | temperature in calo e neve oltre i 700 metri

Previsioni meteo per il fine settimana in Sicilia: un fronte di maltempo porterà calo delle temperature e nevicate oltre i 700 metri. Palermo e provincia saranno interessate da condizioni di instabilità, causate da correnti nordoccidentali che coinvolgeranno tutta la regione. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle condizioni climatiche e adottare le precauzioni necessarie durante questi giorni.

Ore di maltempo a Palermo e provincia. Un flusso di intense correnti nordoccidentali riguarderà tutta la Sicilia nei prossimi giorni, dando luogo a condizioni di instabilità a tratti, soprattutto nelle aree settentrionali della regione. Le previsioni? Giovedì, come spiega Lorenzo Badellino.

