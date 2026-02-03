Maltempo | disagi sulle strade legati a pioggia gelo e neve oltre i 700 metri
La pioggia, neve e gelo stanno creando problemi sulle strade del Piacentino. Ieri, sulla Provinciale 586 di Valdaveto, in località Sanguineto, si è verificato un movimento franoso. La strada è stata parzialmente invasa e la circolazione ha subito disagi. Le autorità stanno lavorando per mettere in sicurezza l'area e ripristinare la viabilità.
Dalla serata di lunedì 2 febbraio pioggia, neve e gelo stanno interessando il territorio piacentino. In particolare, ieri, lungo la Strada Provinciale 586 di Valdaveto, in località Sanguineto, si è verificato un movimento franoso che ha parzialmente invaso la carreggiata con ripercussioni sul.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Meteo, fine settimana di maltempo: temperature in calo e neve oltre i 700 metri
Previsioni meteo per il fine settimana in Sicilia: un fronte di maltempo porterà calo delle temperature e nevicate oltre i 700 metri.
Maltempo, gelo artico sull'Italia: neve, pioggia e forti venti portano caos e disagi. Allerta meteo: ecco dove
L’Italia si prepara ad affrontare un’ondata di maltempo, con neve, pioggia e venti intensi che stanno causando disagi in diverse regioni.
