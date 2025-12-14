Tatiana Schlossberg | Mi hanno diagnosticato la leucemia mieloide acuta con una rara mutazione Di solito si riscontra nei pazienti anziani Io avevo 34 anni

Tatiana Schlossberg, figlia di Caroline Kennedy, racconta il suo percorso tra diagnosi di leucemia mieloide acuta, trattamenti intensivi e sperimentali, e il sostegno di affetti cari. La giornalista ambientale condivide la sua esperienza di battaglia contro una malattia rara e il suo punto di vista sulle persone e i valori a cui affiderebbe il futuro.

La scoperta è arrivata con la nascita della sua seconda figlia. Poi la chemio, i trapianti di midollo, le terapie sperimentali: la giornalista ambientale, figlia di Caroline Kennedy, racconta il suo ultimo anno, tra cure, affetti e le persone a cui affiderebbe il mondo. E quelle che invece stanno smantellando il sistema sanitario americano.

Tatiana Schlossberg Cancer Update | JFK Granddaughter Told She Has One Year to Live

