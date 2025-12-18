Quando mi hanno diagnosticato il cancro sono rimasto scioccato Avevo dolore pensavo di dover solo smettere di bere caffè | lo rivela James Van Der Beek

James Van Der Beek condivide la sua esperienza di shock e sorpresa dopo la diagnosi di cancro, rivelando come avesse inizialmente pensato di dover semplicemente smettere di bere caffè. La sua testimonianza, rilasciata al Today show, offre uno sguardo sincero sulla sua battaglia personale e sulle emozioni che ha affrontato in un momento difficile.

“Quando mi hanno diagnosticato il cancro sono rimasto scioccato”. Questa è la confessione di James Van Der Beek al programma statunitense Today show. A novembre 2024 il protagonista dell’acclamata serie tv Dawson’s Creek ha annunciato di avere un tumore al colon-retto in stadio 3. Van Der Beek ha postato una foto insieme al conduttore della Nbc Craig Melvin in cui l’attore è ritratto in piedi e sorridente, nonostante la lotta con la malattia. “Fuori è nuvoloso, ma James è un raggio di positività in questi giorni. È stato rinfrescante e stimolante” ha dichiarato sui social Melvin, onorato della chiacchierata con l’attore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

