Pikachu e Hello Kitty falsi per Carnevale maxi sequestro a Roma | bigiotteria e gadget pericolosi

A Roma, la polizia ha sequestrato oltre un milione di gadget e bigiotteria con i personaggi di Pikachu e Hello Kitty falsi. La merce, venduta come ufficiale, era in realtà contraffatta e potenzialmente pericolosa. Il titolare dell’attività è stato denunciato per frode, ricettazione e vendita di prodotti con segni mendaci. La scoperta arriva durante un controllo mirato al mercato di Carnevale.

È di oltre un milione di articoli di bigiotteria e accessori di abbigliamento contraffatti sequestrati il bilancio di un'operazione condotta dalla Guardia di Finanza tra il rione Esquilino e la periferia orientale di Roma. Il rappresentante legale della società coinvolta è stato denunciato per frode in commercio, ricettazione e vendita di beni con segni mendaci. L'operazione si inserisce nell'ambito delle attività di controllo a tutela della salute pubblica e dell'economia legale. Operazione tra Esquilino e Tor Sapienza Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l'azione delle "fiamme gialle" del 3° Nucleo Operativo Metropolitano di Roma ha preso il via da un controllo presso una rivendita situata nel rione Esquilino.

La Guardia di Finanza di Roma ha sequestrato oltre un milione di articoli tra bigiotteria e accessori di abbigliamento.

Nelle ultime ore, la Guardia di Finanza di Sarzana ha sequestrato oltre 1.

Argomenti discussi: Finanza. Sequestrati tra Esquilino e Tor Sapienza articoli di bigiotteria e giocattoli non sicuri. Una denuncia.

