Pieve gremita per l’evento finale su Pietro Leopoldo | premiati tutti i progetti degli studenti

A Pieve di Arezzo, la sala era piena di studenti, insegnanti e famiglie. L’evento finale dedicato a Pietro Leopoldo si è concluso con la consegna di premi a tutti i ragazzi coinvolti nei progetti. La partecipazione è stata alta e l’atmosfera di entusiasmo si è fatta sentire tra i presenti.

Arezzo, 12 febbraio 2026 – . A San Giovanni Valdarno si chiude con successo il percorso dedicato al Granduca, tra creatività, memoria storica e impegno multidisciplinare. Una Pieve di San Giovanni Battista gremita e partecipe ha fatto da cornice, sabato scorso, all’evento conclusivo del percorso di iniziative che il Comune di San Giovanni Valdarno ha dedicato alla figura di Pietro Leopoldo d’Asburgo Lorena, protagonista di una stagione di riforme che ha segnato in modo profondo la storia e l’identità della Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pieve gremita per l’evento finale su Pietro Leopoldo: premiati tutti i progetti degli studenti Approfondimenti su Pietro Leopoldo Pietro Leopoldo in chiave moderna. Podcast e ricerche degli studenti Gli studenti del Valdarno hanno portato in scena una versione moderna di Pietro Leopoldo. A San Giovanni Valdarno l’evento conclusivo delle celebrazioni dedicate a Pietro Leopoldo d'Asburgo Lorena A San Giovanni Valdarno si conclude il ciclo di celebrazioni dedicate a Pietro Leopoldo d'Asburgo Lorena. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Pietro Leopoldo Argomenti discussi: Finisce con gli sci contro un albero nel Bellunese: ferita una 55enne di Porcia. Pieve gremita per l’evento finale su Pietro Leopoldo: premiati tutti i progetti degli studentiA San Giovanni Valdarno si chiude con successo il percorso dedicato al Granduca, tra creatività, memoria storica e impegno multidisciplinare ... lanazione.it "Il Granduca a tavola": serata culinaria dedicata a Pietro Leopoldo. - facebook.com facebook Pietro Leopoldo e la nascita della prima #Cameradicommercio d’Italia: per celebrare il 256mo compleanno la @CamComFI presenta un volume che racconta la sua storia. Appuntamento il 5 febbraio all'auditorium dell'ente camerale. unioncamere.gov.it/siste x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.