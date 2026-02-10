Pietro Leopoldo in chiave moderna Podcast e ricerche degli studenti

Gli studenti del Valdarno hanno portato in scena una versione moderna di Pietro Leopoldo. L’evento si è svolto nella Pieve di San Giovanni Battista, dove si è concluso un ciclo di iniziative promosse dal Comune di San Giovanni con il supporto della Regione Toscana. L’obiettivo era rivisitare la figura del Granduca di Toscana, in occasione dei 260 anni dal suo insediamento.

Pietro Leopoldo riletto in chiave moderna dagli studenti degli istituti del Valdarno. Nella Pieve di San Giovanni Battista, si è svolto l'atto conclusivo del ciclo di iniziative promosse dal Comune di San Giovanni con il contributo della Regione Toscana, dedicate alla figura di Pietro Leopoldo d'Asburgo-Lorena, in occasione dei 260 anni dal suo insediamento come Granduca di Toscana. Protagonisti dell'evento finale sono stati gli studenti degli istituti secondari di primo e secondo grado del Valdarno, che hanno presentato i progetti realizzati nei mesi precedenti. Gli alunni hanno sviluppato una varietà di lavori che spaziavano dalle ricerche storiche a prodotti creativi, narrazioni, elaborazioni digitali e interpretazioni artistiche, offrendo una rilettura moderna e originale della figura di Pietro Leopoldo e delle sue riforme.

