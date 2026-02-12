Perché è stato squalificato Pietro Sighel | atroce beffa da n1 del ranking dei 1000 metri

Pietro Sighel, il numero uno del ranking dei 1000 metri, è stato squalificato ai quarti di finale alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il trentino si era presentato con grandi aspettative, ma all’inizio della gara ha commesso un errore che gli è costato caro. La sua corsa si è fermata anzitempo, lasciando spazio alle delusioni e alle critiche.

Pietro Sighel è stato squalificato nei quarti di finale dei 1000 metri alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, fermandosi con largo anticipo rispetto alle aspettative della vigilia: il trentino si era presentato sul ghiaccio del capoluogo lombardo per cercare di conquistare una medaglia individuale nello short track dopo il trionfo conseguito un paio di giorni fa nella staffetta mista, ma ha commesso un grave errore all’inizio della serata e ha dovuto dire addio ai sogni di gloria. Il 26enne, che poche era fa aveva rilasciato una dichiarazione dura nei confronti di Arianna Fontana, generando una (in)evitabile polemica che indubbiamente non ha fatto bene al gruppo, è stato escluso in maniera ineccepibile nel secondo turno a eliminazione diretta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Perché è stato squalificato Pietro Sighel: atroce beffa da n.1 del ranking dei 1000 metri

Questa mattina alle Olimpiadi di Milano-Cortina, è partito il live sulle batterie dei 1000 metri maschili di short track.

Pietro Sighel con le sue dichiarazioni dopo il trionfo olimpico a Milano Cortina condiviso con Arianna Fontana ha confermato che il rapporto tra i due è ridotto ai minimi termini. Cosa è successo tra i due - facebook.com facebook

Pietro Sighel: “Come Rossi e Bolt arrivo di spalle per lo show. Arianna Fontana E chi la conosce” x.com