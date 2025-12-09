Pietrastornina i consiglieri chiedono urgenti interventi di pulizia su strada Campitelli Acqua delle Vene e Torrente San Martino

Avellinotoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I consiglieri comunali di Pietrastornina del gruppo “Scegliamo Pietrastornina” hanno presentato una richiesta ufficiale alla Comunità Montana Partenio – Vallo di Lauro e al Prefetto di Avellino, sollecitando interventi urgenti di pulizia e manutenzione su alcune vie della frazione, al fine di migliorare la sicurezza e la vivibilità dell'area.

