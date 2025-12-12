Pier Silvio Berlusconi vuole facce nuove dentro Forza Italia Tajani replica | Lo stiamo già facendo

Fanpage.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pier Silvio Berlusconi ha sottolineato la necessità di introdurre

"A Forza Italia servono facce nuove", è il consiglio rilanciato da Pier Silvio Berlusconi ieri durante l'incontro con stampa negli studi di Mediaset. Un monito a cui il leader azzurro, Antonio Tajani, non ha tardato a rispondere: "Il partito si sta già rinnovando". 🔗 Leggi su Fanpage.it

