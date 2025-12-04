Trasporto ferroviario nel Valdarno | grande partecipazione all’incontro pubblico con il nuovo assessore regionale Filippo Boni
Arezzo, 4 dicembre 2025 – Si è svolto ieri sera, nella sala della musica di San Giovanni Valdarno, l’atteso incontro pubblico sul tema del trasporto ferroviario nel Valdarno, promosso dalla Conferenza zonale dei sindaci del Valdarno aretino insieme ai colleghi del Valdarno fiorentino. Un appuntamento molto partecipato, che ha segnato anche il primo confronto diretto tra i cittadini e il nuovo assessore regionale alle infrastrutture e ai trasporti, Filippo Boni, alla sua prima uscita ufficiale sul territorio dopo la recente nomina. Ad aprire la serata è stata la presidente della Conferenza dei sindaci del Valdarno aretino e sindaco di San Giovanni Valdarno, Valentina Vadi, che ha tracciato un quadro puntuale delle criticità che da anni ricadono sulla quotidianità dei pendolari della tratta Firenze–Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
