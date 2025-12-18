Pendolaria 2025 Legambiente ribadisce i gravi limiti gestionali del trasporto ferroviario regionale in Italia

Pendolaria 2025 di Legambiente evidenzia ancora una volta i significativi limiti nella gestione del trasporto ferroviario regionale in Italia, sottolineando il divario con le eccellenze del Nord Europa. Un’analisi approfondita che mette in luce le criticità e le sfide ancora da affrontare per migliorare il servizio e garantire un sistema più efficiente e sostenibile.

La puntuale e approfondita analisi sul trasporto ferroviario, elaborata annualmente da Legambiente, ribadisce i gravi limiti gestionali del trasporto ferroviario regionale del nostro Paese e il gap con le "best practices" del nord Europa. Per l'associazione, "il trasporto su ferro continua a essere un tema secondario, con finanziamenti che risultano assolutamente inadeguati. Questo ha portato a un sistema di trasporto che fatica a migliorare". Se più del 90 per cento delle famiglie ha almeno un'auto (65 auto ogni 100 abitanti) e il tasso di motorizzazione è elevatissimo, le cause sono da ricercare nella progressiva espulsione dei redditi bassi nelle periferie, data l'assenza di nuove case popolari, e di una politica urbanistica speculativa che spinge fuori dal centro la popolazione, che si ritrova con trasporti pubblici inadeguati. La Circumvesuviana è ancora tra le peggiori linee ferroviarie in Italia: i dati Pendolaria 2025 di Legambiente Pendolaria 2025, Legambiente boccia le autostrade e promuove il ferro: focus anche su Parma Pendolaria 2025: il trasporto ferroviario in Italia tra criticità e prospettive; Trasporti, Legambiente: un pendolare su quattro rinuncia al treno. Bocciate le ferrovie per Viterbo e Ostia; Report Pendolaria 2025, la Milano-Mortara resta la linea peggiore della Lombardia; Pendolaria 2025, il Molise resta ai margini: pochi treni, cantieri infiniti e servizi ridotti. "Pendolaria", nel dossier di Legambiente la Sicilia è ancora penalizzata sul fronte dei trasporti - Pendolaria 2025: trasporti pubblici italiani in crisi, divari regionali e Sud penalizzato.

Pendolaria 2025, Lombardia tra primati e criticità nel trasporto pubblico - Il report di Legambiente fotografa luci e ombre del sistema regionale: bene offerta e passeggeri, ma pesano disservizi cronici, investimenti insufficienti e la priorità data ancora all’auto privata. quibrescia.it

Pendolaria 2025, Circumvesuviana resta maglia nera del trasporto locale - È la fotografia che emerge dal Rapporto Pendolaria 2025 che mette nero su bianco le criticità del trasporto ferroviario in Campania. ilgiornalelocale.it

I dati di Pendolaria, report di Legambiente, sono ancora una volta allarmanti riguardo Metromare e Roma Nord-Viterbo - facebook.com facebook

#Trasporti. Pubblicato il nuovo Rapporto Pendolaria di Legambiente che documenta un sistema dei trasporti segnato da scelte politiche sbilanciate, sottofinanziamento cronico e ricadute sempre più pesanti su famiglie, lavoratori e studenti. tinyurl.com/4uesz5f x.com

