A Roma crescono le aziende guidate da donne straniere Confcommercio | Motore dello sviluppo

A Roma l’imprenditoria femminile straniera è in crescita ed è oggi una delle componenti più dinamiche del sistema economico cittadino, con circa 100 mila imprese guidate da donne. La Capitale ospita inoltre oltre 430 ambasciate e delegazioni diplomatiche, più di qualsiasi altra città al mondo, grazie anche al Vaticano. Sono i dati illustrati da Terziario Donna Confcommercio Roma nel corso dell’evento “Donne per Roma”, che si è svolto oggi al Tempio di Vibia Sabina e Adriano, sede della Camera di Commercio, e che ha messo in dialogo istituzioni e imprenditrici straniere impegnate a contribuire allo sviluppo economico romano e nazionale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

