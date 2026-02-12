Questa sera Corrado Formigli torna con una nuova puntata di Piazzapulita. Il conduttore si concentra sulla macchina della propaganda del Governo Meloni, analizzando come vengono veicolate le notizie e quali strumenti vengono usati. In diretta, affronta i temi più caldi dell’attualità, cercando di fare chiarezza su un fenomeno che interessa molti italiani.

Corrado Formigli torna questa sera, giovedì 12 febbraio, con una nuova puntata di Piazzapulita, il talk di attualità della prima serata di La7. Anticipazioni e ospiti del 12 febbraio 2026. Al centro della puntata, un’analisi sulla macchina della propaganda del Governo Meloni. Nel corso della serata, inoltre, un’inchiesta sull’ emergenza sicurezza in Italia e un’intervista al leader spagnolo di Vox, Santiago Abascal. Tra gli ospiti di Corrado Formigli: Michele Serra; Walter Veltroni; il segretario generale della CGIL Maurizio Landini; la giornalista e conduttrice di In Onda su La7 Marianna Aprile; la scrittrice e conduttrice radiofonica Benedetta Tobagi; il giornalista Gennaro Sangiuliano; la storica dell’Università di Roma Tor Vergata Michela Ponzani; il portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli e il deputato della Lega Nicola Molteni. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Piazzapulita indaga sulla macchina della propaganda del Governo Meloni

