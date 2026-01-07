Lepore | Sulla sicurezza il governo è vittima della sua stessa propaganda Basta scaricabarile

Il dibattito sulla sicurezza richiede un confronto serio e trasparente. È importante che il Pd e la sinistra affrontino senza timori le questioni legate alla sicurezza, superando le divisioni e le polemiche. Solo così si può costruire un percorso efficace, evitando scaricabarile e promuovendo soluzioni concrete per il bene della comunità. La chiarezza e il dialogo sono fondamentali per affrontare questa complessa sfida.

Lepore: "Il Governo non vuole affrontare l'emergenza abitativa" - "Non possiamo scaricare né sulle famiglie i problemi dell'emergenza, né sull'unico soggetto che sta facendo qualcosa, cioè il Comune di Bologna. ansa.it

Sicurezza, non si ferma la polemica. Madrid: "Governo, più attenzione". Il centrodestra: "Scarica le colpe" - A dirlo è l’assessora alla Sicurezza Matilde Madrid che proprio sul suo tema di competenze torna alla carica, durante il consiglio comunale, dopo il ... ilrestodelcarlino.it

Luca Lepore -Sindaco Aiello Calabro. Big Dreams · Epic Moment. Inizia il nuovo anno con la Consegna dei lavori di messa in sicurezza dell’immobile comunale Solferino. Un altro cantiere prende vita innovando un angolo meraviglioso del nostro centro storic - facebook.com facebook

