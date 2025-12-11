Piazzapulita all’attacco del Governo Meloni | stasera le bugie e le ossessioni del nuovo potere

Stasera, Piazzapulita torna su La7 con una puntata speciale intitolata “L’Italia? A Noi!”. Condotto da Corrado Formigli, il programma si concentrerà su analisi critiche e approfondimenti sul Governo Meloni, evidenziando le presunte bugie e ossessioni del nuovo potere politico italiano.

Piazzapulita, il talk show del giovedì di La7 condotto da Corrado Formigli, torna questa sera in prima serata con una puntata speciale dal titolo: “ L’Italia? A Noi! “. Un appuntamento che sembra essere in risposta all’apparizione televisiva di pochi giorni fa della Premier Giorgia Meloni negli studi del TGLa7 di Enrico Mentana, dove ha indirettamente citato anche Formigli. Verso la fine dell’intervista, infatti, la Presidente del Consiglio si era lasciata andare ad un “forse qualcuno qui azzererà il conto”, un chiaro riferimento al contatore che ogni settimana appare negli studi di Piazzapulita e che indica da quanto tempo la Meloni non tiene una conferenza stampa. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it