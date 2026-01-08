Frode all' erario | finanziere assolto condanne per altri imputati
Nel procedimento relativo alla frode all'erario, il luogotenente Giuseppe Silvestro, della Guardia di Finanza, è stato assolto da tutte le accuse, tra cui associazione a delinquere, corruzione e collusione. La vicenda coinvolge altri imputati, alcuni dei quali sono stati invece condannati. La sentenza evidenzia l'importanza di un'accurata valutazione delle prove nel corso di un'ampia indagine sulla gestione delle risorse pubbliche.
È stato assolto da tutte le accuse contestate - associazione a delinquere, corruzione e collusione in frode alla finanza - il luogotenente della Guardia di Finanza Giuseppe Silvestro (difeso dall'avvocato Marco Campora) coinvolto nell'inchiesta della procura europea (pm Maria Teresa Orlando) su. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
