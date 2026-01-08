Frode all' erario | finanziere assolto condanne per altri imputati

Nel procedimento relativo alla frode all'erario, il luogotenente Giuseppe Silvestro, della Guardia di Finanza, è stato assolto da tutte le accuse, tra cui associazione a delinquere, corruzione e collusione. La vicenda coinvolge altri imputati, alcuni dei quali sono stati invece condannati. La sentenza evidenzia l'importanza di un'accurata valutazione delle prove nel corso di un'ampia indagine sulla gestione delle risorse pubbliche.

Assolto luogotenente della Finanza accusato di frode fiscale - Era stato coinvolto in un'inchiesta della Procura europea su un vasto giro di fatture false riconducibili a società cartiere. rainews.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.