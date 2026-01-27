Piazza Pulita dirigenti a processo Quattro condanne tra 5 e 8 mesi Solo Di Matteo è stato assolto

La sentenza del processo Piazza Pulita ha portato a un’assoluzione e a quattro condanne tra i 5 e gli 8 mesi per i dirigenti coinvolti. L’inchiesta, iniziata nel 2019, ha coinvolto anche il sindaco di Legnano e alcuni assessori, evidenziando le criticità emerse in fase giudiziaria. La decisione rappresenta un momento importante nel procedimento giudiziario e nel quadro politico locale.

Si è concluso con un'assoluzione e quattro condanne con pene comprese tra i 5 e gli 8 mesi il secondo filone del processo Piazza Pulita, inchiesta che nel 2019 portò nella sua prima fase all'arresto del sindaco di Legnano e di due assessori della sua giunta. La sentenza di primo grado è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri, emessa dal Collegio del Tribunale di Busto Arsizio presieduto da Giuseppe Fazio. Mirko Di Matteo, dei cinque sottoposti a giudizio, è l'unico a uscire con un'assoluzione "perché il fatto non sussiste". Il tribunale ha invece condannato a 5 mesi di reclusione (tutte pene sospese) Enrico Barbarese, ex dirigente per lo sviluppo organizzativo del Comune di Legnano (per lui anche 100 euro di multa) e a 8 mesi e 400 euro di multa Enrico Peruzzi, predecessore di Barbarese, l'ex presidente di Amga, Catry Ostinelli, e l'ex direttore generale di Amga Paolo Pagani (per lui la pm Nadia Calcaterra aveva chiesto una condanna a quattro mesi).

