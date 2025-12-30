Il piano del comune per eliminare la sosta selvaggia davanti l' Allianz arena

Il Comune ha avviato un nuovo intervento per migliorare la sicurezza e la qualità della viabilità in piazza Stuparich, davanti all’Allianz Arena. Il piano prevede l’installazione di nuovi paletti sui marciapiedi e misure volte a ridurre la sosta selvaggia. Queste iniziative mirano a garantire un’area più ordinata e sicura per pedoni e utenti della strada.

Più paletti sui marciapiedi, meno sosta selvaggia. È il piano del comune per piazza Stuparich, davanti l'Allianz arena. I lavori sono iniziati in questi giorni e, come ha affermato l'assessore alle opere pubbliche Marco Granelli, sono già stati installati 50 paletti.

