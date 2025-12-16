piazza gabrielli transenne contro la sosta selvaggia

A Tolentino, Piazza Gabrielli ha recentemente affrontato il problema della sosta selvaggia nello stadio durante eventi sportivi. L'intervento delle autorità ha portato alla rimozione delle transenne, migliorando la gestione del parcheggio e garantendo maggiore ordine durante le manifestazioni.

Situazione risolta in piazzale Gabrielli, a Tolentino, per la sosta selvaggia nel parcheggio dello stadio in occasione degli eventi sportivi e delle partite. Il problema era stato evidenziato dal consiglio di quartiere di viale Benadduci, Matteotti e Labastide Murat, che ora ringrazia l’amministrazione "per aver preso in seria e concreta considerazione le segnalazioni". "Da tempo il piazzale era interessato dal parcheggio selvaggio che, soprattutto in occasione di competizioni sportive, rendeva difficoltoso e talvolta impossibile transito dei veicoli, creando disagi ai residenti e problemi di sicurezza – ricorda il consiglio di quartiere presieduto da Ombretta Nerpiti –. Ilrestodelcarlino.it

