Piattaforma welfare per personale scolastico | sconti fino al 30% su beni e servizi Valditara | Obiettivo migliorare qualità della vita di chi opera nella scuola

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha lanciato una nuova piattaforma digitale dedicata al personale scolastico e ai dipendenti pubblici. Con questa iniziativa, si possono ottenere sconti fino al 30% su beni e servizi. Il ministro Valditara spiega che l’obiettivo è migliorare la qualità della vita di chi lavora nelle scuole. La piattaforma sarà attiva da subito e punta a offrire vantaggi concreti ai docenti e a tutto il personale che opera nel sistema scolastico.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha attivato una piattaforma digitale welfare dedicata al personale scolastico e ai dipendenti ministeriali.

