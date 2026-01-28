Scuola piattaforma welfare con sconti per i docenti

Una nuova piattaforma di commercio online arriva per i docenti. Nei prossimi mesi, gli insegnanti potranno usufruire di sconti fino al 30% su vari prodotti, nell’ambito di un piano welfare pensato appositamente per il settore scuola. L’obiettivo è offrire ai docenti un sostegno concreto, facilitando l’accesso a servizi e beni di uso quotidiano. La piattaforma sarà accessibile a tutti gli insegnanti iscritti e si inserisce in un pacchetto di iniziative dedicate a migliorare le condizioni di lavoro e di vita del personale scolastico.

