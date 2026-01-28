Scuola piattaforma welfare con sconti per i docenti
Una nuova piattaforma di commercio online arriva per i docenti. Nei prossimi mesi, gli insegnanti potranno usufruire di sconti fino al 30% su vari prodotti, nell’ambito di un piano welfare pensato appositamente per il settore scuola. L’obiettivo è offrire ai docenti un sostegno concreto, facilitando l’accesso a servizi e beni di uso quotidiano. La piattaforma sarà accessibile a tutti gli insegnanti iscritti e si inserisce in un pacchetto di iniziative dedicate a migliorare le condizioni di lavoro e di vita del personale scolastico.
Per gli insegnanti sarebbe in arrivo una piattaforma di commercio online con sconti fino al 30%, nell’ambito del piano welfare previsto per il settore scuola. Servizio di Pierluigi Vito TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Approfondimenti su scuola piattaforma
Assicurazione sanitaria da gennaio (anche per i precari), alloggi calmierati e sconti fino al 20%. Tutte le novità del welfare per docenti e ATA
Valditara: “Più autorevolezza ai docenti, con tre rinnovi contrattuali 416 euro al mese, welfare sanitaria. Stiamo rivoluzionando la scuola”. Il punto
Il Ministro Valditara annuncia il rinnovo contrattuale per il settore scuola, con aumenti fino a 416 euro mensili e nuove iniziative di welfare sanitario, rafforzando l’autorevolezza dei docenti.
Scuola, piattaforma welfare con sconti per i docenti
Ultime notizie su scuola piattaforma
Argomenti discussi: Assicurazione sanitaria docenti, come funziona? Chi sono i beneficiari?.
Il cambiamento climatico si insegna a scuola, con la piattaforma inventata da un bergamascoL’Istituto Superiore Giovanni Falcone di Palazzolo sull’Oglio utilizza il portale Planet Health dell’avvocato bergamasco Paolo Rizzi durante le ore di educazione civica: gli studenti, partendo da ... bergamonews.it
Scuola, iscrizioni all'anno 2025/2026 dall'8 gennaio: procedura, piattaforma online e novità. Cosa fareIl nuovo sistema prevede che le domande di iscrizione per le classi iniziali delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado statali vengano inviate esclusivamente attraverso una ... ilmessaggero.it
#Tg2000 - #Scuola, piattaforma #welfare con sconti per i #docenti #28gennaio #Tv2000 @tg2000it x.com
La Scuola Normale vince un ERC-Proof of Concept della Comunità europea per il progetto Illume-4- Science, coordinato da Fosca Giannotti, docente di Informatica in SNS Una piattaforma di Intelligenza Artificiale, trasparente e responsabile, in ambito biomed - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.