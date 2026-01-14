Le linee guida sull’alimentazione Usa sono una rivoluzione che non esiste

Le recenti discussioni sulle Dietary Guidelines for Americans 2025-2030 hanno suscitato molte interpretazioni, spesso con toni polemici. Tuttavia, si tratta di un aggiornamento delle linee guida alimentari, volto a promuovere abitudini più sane. In questo contesto, è importante analizzare obiettivamente le novità e comprendere il loro reale impatto sulla nutrizione e sulla salute pubblica.

Negli ultimi giorni si è parlato molto delle Dietary Guidelines for Americans 2025-2030, spesso con toni accesi e interpretazioni contrastanti. In particolare, una rappresentazione grafica – una piramide alimentare aggiornata – ha alimentato l’idea che queste linee guida promuovano un aumento del consumo di carne e una riduzione dei carboidrati, arrivando persino a essere lette come una legittimazione di approcci low-carb o carnivori. Credits Eat Real Food Questa lettura, però, nasce più da un fraintendimento visivo e comunicativo che dal contenuto reale del documento. Per comprenderlo, è necessario fare un passo indietro e chiarire cosa sono – e cosa non sono – le linee guida alimentari governative. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

