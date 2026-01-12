Cinquant’anni fa l’addio ad Agatha Christie regina del giallo
Cinquant’anni fa si è spenta Agatha Christie, autrice che ha rivoluzionato il genere giallo. Con oltre 60 romanzi e 100 racconti, la sua produzione ha lasciato un’impronta duratura nella letteratura mondiale. La sua capacità di costruire trame complesse e personaggi memorabili ha fatto di lei una delle scrittrici più influenti del suo tempo.
La scrittrice ha segnato la storia della letteratura con oltre 60 romanzi e 100 racconti.
