Cinquant’anni fa l’addio ad Agatha Christie, regina del giallo

Da tv2000.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinquant’anni fa si è spenta Agatha Christie, autrice che ha rivoluzionato il genere giallo. Con oltre 60 romanzi e 100 racconti, la sua produzione ha lasciato un’impronta duratura nella letteratura mondiale. La sua capacità di costruire trame complesse e personaggi memorabili ha fatto di lei una delle scrittrici più influenti del suo tempo.

. La scrittrice ha segnato la storia della letteratura con oltre 60 romanzi e 100 racconti. Servizio di Cesare Cavoni TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

