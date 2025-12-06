Bombe del Gruppo B | Peugeot 205 T16

Tuttorally.news | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal punto di vista tecnico, la 205 Turbo 16 era un capolavoro di ingegneria. Il motore era un quattro cilindri in linea da 1.775 cc, sovralimentato con turbocompressore, inizialmente capace di circa 350 cavalli nella versione stradale da omologazione e di 450 cavalli nella prima versione da gara, fino a superare i 500 cavalli nelle . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Stellantis, la sfida degli eredi Peugeot per un posto in Cda: un duello che può cambiare il destino del gruppo - La famiglia Peugeot è chiamata a designare il proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione di Stellantis, in vista dell’assemblea generale della primavera, e la corsa si annuncia ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Bombe Gruppo B Peugeot