Bombe del Gruppo B | Peugeot 205 T16
Dal punto di vista tecnico, la 205 Turbo 16 era un capolavoro di ingegneria. Il motore era un quattro cilindri in linea da 1.775 cc, sovralimentato con turbocompressore, inizialmente capace di circa 350 cavalli nella versione stradale da omologazione e di 450 cavalli nella prima versione da gara, fino a superare i 500 cavalli nelle . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
Leggi anche questi approfondimenti
Bombe del Gruppo B: Audi quattro S1 La storia della Audi Sport Quattro S1 è strettamente intrecciata con l’epopea leggendaria del Campionato del Mondo Rally negli anni ‘80, un periodo in cui l’innovazione tecnica, la potenza e il coraggio dei piloti si fondev - facebook.com Vai su Facebook
Stellantis, la sfida degli eredi Peugeot per un posto in Cda: un duello che può cambiare il destino del gruppo - La famiglia Peugeot è chiamata a designare il proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione di Stellantis, in vista dell’assemblea generale della primavera, e la corsa si annuncia ... Lo riporta msn.com