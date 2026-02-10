la rai mette in panchina petrecca ma nessuno cita bulbarelli e il colle

La Rai ha deciso di non far partecipare più Petrecca alla trasmissione finale, senza spiegazioni ufficiali. Nessuno ha menzionato Bulbarelli o il Colle, lasciando il silenzio totale su quello che sembra essere un episodio dai risvolti delicati. L’ad Rossi ha incontrato il direttore, ma anche questa volta niente annunci pubblici o cerimonie. La vicenda resta avvolta nel mistero, mentre le conseguenze si fanno sentire, ma le ragioni ufficiali continuano a essere taciute.

L’ad Rossi vede il direttore: niente cerimonia finale. Silenzio sul blitz del Quirinale. Gli effetti sono dirompenti, le cause restano accuratamente sotto il tappeto. Il «caso Bulbarelli » è diventato il «caso Petrecca », e la Rai - per mano del suo amministratore delegato Giampaolo Rossi -, ha battuto un colpo. Ieri infatti Rossi ha incontrato il direttore di RaiSport al centro della impacciata telecronaca dell’evento inaugurale dei XXV Giochi olimpici invernali chiedendo una «assunzione di responsabilità» a Paolo Petrecca stesso e all’azienda tutta. Tradotto: niente conduzione della cerimonia di chiusura di Milano-Cortina e parziale contentino all’agitazione del comitato della testata pubblica. 🔗 Leggi su Laverita.info

A Milano-Cortina 2026, la cerimonia di apertura delle Olimpiadi ha visto un cambio di volto in diretta.

La Rai ha deciso di sostituire Auro Bulbarelli con Paolo Petrecca durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali del 2026.

