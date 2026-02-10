La Rai mette in panchina Petrecca ma nessuno cita Bulbarelli e il Colle
La Rai ha deciso di non far partecipare più Petrecca alla trasmissione finale, senza spiegazioni ufficiali. Nessuno ha menzionato Bulbarelli o il Colle, lasciando il silenzio totale su quello che sembra essere un episodio dai risvolti delicati. L’ad Rossi ha incontrato il direttore, ma anche questa volta niente annunci pubblici o cerimonie. La vicenda resta avvolta nel mistero, mentre le conseguenze si fanno sentire, ma le ragioni ufficiali continuano a essere taciute.
L’ad Rossi vede il direttore: niente cerimonia finale. Silenzio sul blitz del Quirinale. Gli effetti sono dirompenti, le cause restano accuratamente sotto il tappeto. Il «caso Bulbarelli » è diventato il «caso Petrecca », e la Rai - per mano del suo amministratore delegato Giampaolo Rossi -, ha battuto un colpo. Ieri infatti Rossi ha incontrato il direttore di RaiSport al centro della impacciata telecronaca dell’evento inaugurale dei XXV Giochi olimpici invernali chiedendo una «assunzione di responsabilità» a Paolo Petrecca stesso e all’azienda tutta. Tradotto: niente conduzione della cerimonia di chiusura di Milano-Cortina e parziale contentino all’agitazione del comitato della testata pubblica. 🔗 Leggi su Laverita.info
Approfondimenti su Rai Petrecca
Bulbarelli punito per la gaffe su Mattarella: il direttore di RaiSport Petrecca si mette a commentare la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi
A Milano-Cortina 2026, la cerimonia di apertura delle Olimpiadi ha visto un cambio di volto in diretta.
Cerimonia apertura Olimpiadi 2026, la Rai punisce Bulbarelli per lo spoiler su Mattarella: ci sarà Petrecca
La Rai ha deciso di sostituire Auro Bulbarelli con Paolo Petrecca durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali del 2026.
Ultime notizie su Rai Petrecca
Argomenti discussi: La Rai mette in vendita la sede storica: Non diventi l’ennesima speculazione; A Speciale Tg1, Africa, caos calmo; L’invisibile è Matteo Messina Denaro; Olimpiadi Milano Cortina, dove e quando vedere la Cerimonia di apertura dei Giochi.
Tale e quale show, la Rai mette il programma in pausa? Lo stop nel 2026 e il nuovo progetto di Carlo ContiE' ormai dall'autunno 2012 che Tale e quale show presidia il venerdì sera, la Rai starebbe quindi pensando di metterlo in pausa per un po'. E intanto Carlo Conti studia nuove avventure E' ormai dall ... affaritaliani.it
La Rai torna in Fiera: aperto il cantiere del nuovo centro di produzione di MilanoMilano, 27/01/2026. La Rai torna in Fiera: il 27 gennaio 2026 è stata posata la prima pietra del nuovo edificio, che a partire dal 2029 ospiterà il nuovo centro di produzione multimediale Rai. Si è du ... mentelocale.it
Una film che non semplifica la realtà, ma la mette in scena. Lasciando allo spettatore il compito della riflessione. Dal 12 febbraio al cinema #IlMagoDelCremlino – Le origini di Putin, il nuovo film di Olivier Assayas con Paul Dano, Alicia Vikander, Tom Sturridge - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.