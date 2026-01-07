Gangi celebra il Giubileo per i 450 anni dell’unico santuario in Italia dedicato allo Spirito Santo

A Gangi, nelle Madonie, si svolgerà dal 18 aprile al 18 ottobre 2026 un Giubileo per celebrare i 450 anni dalla dedicazione del Santuario dello Spirito Santo, l’unico in Italia dedicato alla Terza Persona della Trinità. L’evento rappresenta un momento di riflessione e celebrazione della spiritualità, coinvolgendo la comunità locale e i visitatori in un percorso di fede e storia.

Nel cuore delle Madonie, a Gangi, dal 18 aprile al 18 ottobre 2026 sarà celebrato un tempo giubilare in occasione del 450° anniversario della dedicazione del Santuario dello Spirito Santo, unico santuario in Italia dedicato alla Terza Persona della Santissima Trinità.

