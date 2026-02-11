Superlega è finita | accordo storico tra UEFA e Real Madrid per la pace

La Superlega è ufficialmente finita. UEFA, Real Madrid e EFC hanno firmato un accordo che mette fine al progetto. Dopo mesi di tensioni, le parti hanno deciso di mettere da parte le divergenze e tornare a collaborare nel calcio europeo. La notizia è stata comunicata pochi minuti fa con un comunicato congiunto.

Il calcio europeo volta pagina. Con un comunicato congiunto diramato pochi minuti fa, UEFA, Real Madrid ed EFC (European Football Clubs) hanno annunciato la firma di un accordo storico che sancisce, di fatto, la fine del progetto Superlega. L'intesa mette fine a una guerra politica e legale durata quasi cinque anni, ristabilendo la pace istituzionale tra il club di Florentino Perez e il governo del calcio continentale guidato da Aleksander Ceferin. Secondo quanto si legge nella nota ufficiale, le parti hanno raggiunto un "accordo di principi" basato sulla tutela del merito sportivo, sulla sostenibilità finanziaria dei club a lungo termine e sul potenziamento dell'esperienza per i tifosi attraverso nuove soluzioni tecnologiche.

