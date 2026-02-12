Real Madrid Uefa armistizio storico e addio alla Superlega | Perez evita la causa ora l’assalto ai diritti TV!

Dopo mesi di tensioni e battaglie legali, Real Madrid e UEFA hanno deciso di mettere fine alle ostilità. Perez e i Blancos evitano una lunga causa legale e si preparano ora a concentrarsi sulla conquista dei diritti TV, lasciando alle spalle la minaccia della Superlega.

La Superlega è ufficialmente finita.

Argomenti discussi: Real Madrid e la UEFA fanno pace per il bene del calcio europeo: il comunicato. La Superlega è ufficialmente morta?; La saga della Super League è finalmente giunta al termine: il Real Madrid ha raggiunto un accordo con la UEFA per il benessere del calcio europeo.; L’accordo Real Madrid-UEFA fa calare il sipario sulla Superlega: cosa succede ora.

L’accordo Real Madrid-UEFA fa calare il sipario sulla Superlega: cosa succede oraDopo quasi cinque anni di scontri legali e politici, accordo di principi tra Real Madrid, UEFA, EFC e A22: deposte le armi sulle cause miliardarie, ora si tratta su sostenibilità e diritti tv. calcioefinanza.it

La saga della Super League è finalmente giunta al termine: il Real Madrid ha raggiunto un accordo con la UEFA per il benessere del calcio europeo.Il Real Madrid e la UEFA hanno annunciato di aver posto fine alla controversia legale relativa al progetto della Super League. Il club spagnolo era l'unico ancora aderente al progetto fallito, dopo ch ... goal.com

«Dopo mesi di discussioni condotte nel migliore interesse del calcio europeo, la Uefa, i club calcistici europei (Efc) e il Real Madrid CF annunciano di aver raggiunto un accordo sui principi per il benessere del calcio europeo, nel rispetto del principio del merit - facebook.com facebook

#Superlega, passo indietro del #RealMadrid Cosa succede ora x.com