Fontana e Sighel d' oro | fantastica staffetta mista short track |Arianna è nella storia|Goggia volo in curva | cos' è successo

Nella staffetta mista di short track, Fontana e Sighel vincono l’oro e scrivono un nuovo capitolo nella storia dello sport italiano. La gara è stata emozionante, con le due atlete che hanno dato il massimo e sono riuscite a strappare il primo posto. Nel frattempo, Goggia ha vissuto un momento di tensione in curva durante la discesa, con un incidente che ha tenuto tutti col fiato sospeso. Nel biathlon, Johnson ha dominato la combinata, mentre Pirovano si è piazzata terza. Gli atleti italiani dello sci di fondo

Johannes Klaebo vince il settimo titolo olimpico della sua carriera. Ora è a un solo titolo dal record assoluto dei Giochi Olimpici invernali, considerando tutti gli sport. Già vincitore della prima prova maschile nello skiathlon domenica, lo scandinavo di 29 anni potrà eguagliare il record di otto titoli già venerdì, nella gara individuale a tecnica libera (10 km) in Val di Fiemme.ORO: Johannes Hoesflot Klaebo (Norvegia) 3'39.74"ARGENTO: Ben Ogden (Stati Uniti) 3'40.61"BRONZO: Oskar Opstad Vike (Norvegia) 3'46.55"Lauri Vuorinen (Finlandia) 3'51.39"Jiri Tuz (Rep. Ceca) 3'58. L'Italia vince la medaglia d'oro nello short track staffetta mista, Arianna Fontana è nella storiaElisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalini e Pietro Sighel vincono il secondo oro azzurro in queste Olimpiadi di Milano Cortina ... Arianna Fontana guida l'Italia nella storia: splendido oro nella staffetta mista short trackL'Italia ha vinto una storica medaglia d'Oro nella finale della staffetta mista di short track alle Olimpiodi Milano Cortina 2026. Nella finale gli azzurri Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas ... GOLD MEDAL! Italy's mixed Short Track relay wins the second Italian gold!! Arianna Fontana, Elisa Confortola, Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser, and Chiara Betti set the Milano Ice Skating Arena alight!! Italy took gold in short track speed skating mixed team relay at Milan-Cortina. Elisa Confortola, Arianna Fontana, Pietro Sighel and Thomas Nadalini of Italy clocked a winning time of two minutes and 39.019 seconds. Canada took silver and Belgium bagged bronze.

