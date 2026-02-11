Parigi chiede le dimissioni di Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite che ha scatenato le polemiche con le sue parole contro Israele. Dopo aver avuto un ruolo di rilievo, Albanese ora si trova sotto attacco e viene accusata di aver usato toni oltraggiosi, definendo Israele

La parabola di Francesca Albanese sembra avviata definitivamente verso la sua fase discendente. Da personalità intoccabile, la relatrice speciale Onu è passata ad essere una collezionista di condanne per le sue affermazioni contro Israele e per la sua vicinanza con esponenti di spicco dei terroristi di Hamas, da ultimo durante l' Al Jazeera forum, durante il quale ha definito lo Stato ebraico "nemico dell'umanità". E ora, anche la sua posizione alle Nazioni Unite inizia a traballare. La Francia, infatti, ha espresso la sua intenzione di chiederne le dimissioni al prossimo Consiglio dei diritti umani, previsto per il 23 febbraio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Parigi chiede le dimissioni di Francesca Albanese: "Parole oltraggiose contro Israele"

