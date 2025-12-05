L'Ue ha fatto a Elon Musk una multa da 120 milioni di euro | perché e cosa c'entrano le spunte blu su X

La Commissione europea ha multato X, il social di Elon Musk, per 120 milioni di euro. Ha violato il Dsa, la legge europea che regola la trasparenza online. Una delle violazioni sarebbe anche il funzionamento "ingannevole" delle spunte blu a pagamento. Piccata la reazione degli Usa, il vicepresidente JD Vance: "Multa per non aver censurato". 🔗 Leggi su Fanpage.it

