I palestinesi continuano a morire a Gaza | perché l'Ue non parla più di sanzioni a Israele

Da quando è stato firmato il cessate il fuoco a Gaza, i civili palestinesi continuano a perdere la vita. L’esercito israeliano non si ferma e le morti si susseguono, nonostante gli accordi di tregua. La situazione resta molto difficile, e l’Unione Europea non ha più parlato di sanzioni contro Israele.

Da quanto è entrato in vigore il cessate il fuoco a Gaza i civili palestinesi continuano a morire per mano dell'esercito israeliano. Ma la Commissione europea sembra aver chiuso definitivamente la porta a eventuali sanzioni nei confronti di Israele. Eppure non più tardi di tre mesi fa l'Alta rappresentante dell'Ue, Kaja Kallas, assicurava che l'opzione sanzioni era sul tavolo.

