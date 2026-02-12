Perché la moglie di James Van der Beek ha dovuto aprire un Go Fund Me dopo la sua morte

La moglie dell’attore James Van der Beek ha aperto un conto su Go Fund Me per raccogliere fondi dopo la morte del marito. In poche ore, già ha superato il milione di euro. La famiglia si trova ora a dover affrontare le spese legate al decesso e alle cure prestate. La richiesta di aiuto ha suscitato molta solidarietà tra i fan e i sostenitori dell’attore.

Pare abbia raggiunto un milione già nella giornata di ieri il Go Fund Me aperto dalla moglie di James Van der Beek dopo la sua morte. L’ attore, celebre per il suo ruolo in Dawson’s Creek, aveva annunciato poco più di un anno fa di avere un cancro al colon (una delle maledizioni degli ultimi anni). E ora lascia la moglie e i sei figli, che hanno preso questa decisione, scatenando una vera e propria gara di solidarietà. La moglie di James Van der Beek ha aperto un Go Fund Me: perché?. Non è mistero che le cure sanitarie -e le relative spese- negli Stati Uniti possano rappresentare un vero e proprio salasso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

La raccolta fondi su GoFundMe dopo la morte di James Van Der Beek sta raccogliendo già più di un milione e mezzo di euro.

La moglie di James Van Der Beek, Kimberly Brook, ha fatto un appello dopo la morte dell’attore.

