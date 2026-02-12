James Van Der Beek raccolti già un milione e mezzo di euro dopo la sua morte

La raccolta fondi su GoFundMe dopo la morte di James Van Der Beek sta raccogliendo già più di un milione e mezzo di euro. In pochi giorni, molti hanno deciso di contribuire, rendendo questa iniziativa uno dei più veloci casi di solidarietà online.

La raccolta fondi su GoFundMe lanciata dopo la morte di James Van Der Beek sta andando a gonfie vele: è stato già superato il milione e mezzo di euro. A dicembre l'attore aveva venduto i cimeli di Dawson's Creek.🔗 Leggi su Fanpage.it

Mediaset ripropone Dawson’s Creek dopo la morte di James Van Der Beek.

James Van Der Beek si trova in difficoltà.

