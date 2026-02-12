Lido 84 il ristorante stellato dei fratelli Camanini chiude a sorpresa

I fratelli Camanini hanno deciso di chiudere il loro ristorante stellato a Gardone Riviera, senza preavviso. La decisione è arrivata all’improvviso, lasciando clienti e staff senza spiegazioni. La chiusura avviene dodici anni dopo l’apertura, ma ancora non si conoscono i motivi dietro questa scelta. La notizia ha fatto il giro della zona, lasciando tutti sorpresi.

Fedeli in lutto (gastronomico) Non potevamo che partire dal post apparso oggi sul profilo del ristorante di Gardone Riviera, sponda bresciana del Garda, per raccontare una delle notizie più clamorose nel fine dining italiano (e pure internazionale) dell'ultimo decennio. Fermo restando che niente faceva presagire la cosa - o meglio ancora si conferma la tradizionale riservatezza dei fratelli Camanini e di chi lavora con loro - da un lato c'è il dolore di centinaia e centinaia di fedeli (vedi i commenti al post da tutto il mondo, colleghi compresi) e dall'altro la grande sorpresa per una delle poche certezze della nostra ristorazione.

