Clamoroso sul lago di Garda | chiude per sempre il ristorante Lido 84

Una notizia che ha lasciato tutti senza parole: il ristorante Lido 84, uno dei simboli della cucina sul lago di Garda, chiude definitivamente. A comunicarlo sono stati i proprietari, che hanno deciso di mettere fine all'attività dopo anni di successi. La decisione è arrivata improvvisa e sorprendente, lasciando clienti e appassionati di gastronomia senza parole. La chiusura dovrebbe essere definitiva entro poche settimane, portando con sé un pezzo importante della tradizione culinaria della zona.

Clamoroso a dir poco, la notizia è di poche ore fa: poco più di un mese e il ristorante Lido 84 di Gardone Riviera chiuderà i battenti. Per sempre. L'annuncio è stato pubblicato sui social dai fratelli Camanini: Riccardo è lo chef, Giancarlo il "padrone" della sala. "Ci teniamo ad informarvi che il 22 marzo 2026 sarà l'ultimo giorno di servizio del ristorante Lido 84 – si legge –. Questa magnifica avventura, iniziata il 21 marzo 2014, è stata ricchissima di emozioni, di soddisfazioni umane e personali, di prestigiosi traguardi. Desideriamo ringraziare tutti coloro che si sono seduti ai nostri tavoli e che, nel corso degli anni, ci hanno stimolato e aiutato a crescere".🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Questa mattina, è arrivata la notizia che Lido 84, il ristorante di Claudio Sadler, chiude i battenti.

