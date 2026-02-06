Questa mattina Andrea Pucci ha annunciato ufficialmente il suo debutto a Sanremo, pubblicando una foto su Instagram che lo mostra nudo sul ponte di una nave. L’attore e comico si prepara a salire sul palco dell’Ariston, mentre intanto il Partito Democratico critica la scelta di Carlo Conti di affidargli la conduzione, chiamandola “TeleMeloni”. La polemica si accende tra chi vede in Pucci un volto nuovo e chi invece si oppone alla sua presenza.

“Sanremo. Sto arrivando”. Con un’immagine che lo ritrae nudo e in piedi sul ponte di una nave mentre scruta l’orizzonte caraibico, Andrea Pucci ha ufficializzato via Instagram il suo sbarco al Teatro Ariston. L’annuncio di Carlo Conti, che lo ha scelto come co-conduttore per la terza serata del Festival, ha scatenato un vero e proprio terremoto politico tra le fila del Partito Democratico. Nel giro di poche ore, la partecipazione del cabarettista milanese è diventata l’ennesimo terreno di scontro tra la Rai e l’opposizione, che vede nell’ingaggio del comico un ulteriore segnale di occupazione ideologica del servizio pubblico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sanremo, il Pd contro il comico scelto da Carlo Conti: “TeleMeloni”

Approfondimenti su Sanremo Andrea Pucci

Il Festival di Sanremo torna sotto i riflettori dopo l’annuncio di Carlo Conti: Andrea Pucci sarà uno dei co-conduttori.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Sanremo Andrea Pucci

Argomenti discussi: Il Pd porta Milano in piazza contro l’Ice: No alle Olimpiadi senza diritti; Leo Gassmann si confessa, torno a Sanremo ma con calma; Torino, Pd e M5s uniti contro Piantedosi. Ma per la risoluzione comune la trattativa è difficile; Sanremo, Adinolfi contro Conti: Cast tutto proPal, non invita cantanti ebrei.

Sanremo, il Pd contro il comico scelto da Carlo Conti: TeleMeloniSanremo... Sto arrivando. Con un’immagine che lo ritrae nudo e in piedi sul ponte di una nave mentre scruta l’orizzonte caraibico, Andrea Pucci ha ... thesocialpost.it

Sanremo, Pd all’attacco su Pucci: È un fascista e un omofobo, la Rai chiarisca subitoLa scelta di Andrea Pucci come co-conduttore di una serata del Festival di Sanremo 2026 scatena, come era ampiamente previsto, la polemica politica ... fanpage.it

Carlo Conti ha annunciato con un video su Instagram che Lillo Petrolo e Andrea Pucci saranno co-conduttori di Sanremo 2026, affiancando lui e Laura Pausini facebook

Strana scelta quella di Carlo Conti: chiamare un comico che ha fondato sulle battute sessite, omofobe, razziste e soprattutto volgari il suo intero repertorio. In un festival che deve unire, va in scena chi dell'inclusione non sa che farsene x.com