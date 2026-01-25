La Miwa esce sconfitta dalla trasferta contro l’Antoniana

La Miwa Energia Cestistica Benevento è uscita sconfitta dalla trasferta contro la Pallacanestro Antoniana. La partita, giocata sul campo avversario, si è conclusa con una vittoria finale per l'Antoniana, che ha prevalso negli ultimi minuti. Un risultato che testimonia l'equilibrio della sfida e l'impegno delle due squadre in una gara intensa e combattuta.

Sconfitta in trasferta per la Miwa Energia Cestistica Benevento, superata nel finale sul campo della Pallacanestro Antoniana. Gara intensa, quella tra i Boars e la compagine di Sant'Antonio Abate, che nel corso del secondo quarto ha toccato anche le tredici lunghezze di vantaggio. Bravi, poi, i sanniti ad accorciare prima dell'intervallo, per poi trovare anche il sorpasso nel quarto periodo, grazie ad un parziale di 12-0. A spuntarla nel finale in volata, tuttavia, sono stati i padroni di casa per 70-65. A partire meglio è l'Antoniana, che si porta sul 7-2 con una tripla di Chirico.

