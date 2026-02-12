La differenza tra lo stipendio e la pensione si allarga. Secondo un rapporto Censis-Confcooperative, il tasso di sostituzione scende di 17 punti, portando il primo assegno pensionistico molto più basso rispetto all’ultimo salario. Chi lascia il lavoro oggi si trova davanti a un gap più ampio rispetto a chi andrà in pensione tra qualche decennio.

Un divario di quasi 17 punti percentuali tra l’ultima busta paga e il primo assegno pensionistico. È lo scenario che emerge dal Focus Censis-Confcooperative “Pensioni, ipoteca sul futuro?”, che mette a confronto la situazione di chi oggi lascia il lavoro con quella di chi entrerà in pensione nel 2060. Secondo l’analisi, un lavoratore andato in pensione a 67 anni dopo 38 anni di carriera continuativa nel settore privato può contare su un tasso di sostituzione netto pari all’81,5%. Significa che il primo assegno pensionistico copre oltre quattro quinti dell’ultima retribuzione. Per un 33enne entrato nel mercato del lavoro nel 2022, con la stessa carriera e la stessa età di uscita, il tasso di sostituzione si fermerebbe invece al 64,8%. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Pensioni, tasso di sostituzione in diminuzione: -17 punti rispetto allo stipendio

Nel secondo trimestre 2025, il tasso NEET tra i 15-34 anni in Italia si riduce al 14,5%, segnando un miglioramento rispetto all'anno precedente.

Argomenti discussi: Troppe incognite sul calo della spesa pensionistica; Pensioni per le lavoratrici: le agevolazioni del dopo Opzione Donna; PENSIONI MENO ALTE PER CRISI DEMOGRAFICA; Rottigni (ABI): da calo demografico freno a PIL in prossimi anni.

Pensione amara per chi entra nel mercato del lavoro oggi. Nel 2060 potrebbe arrivare solo al 64,8% dell’ultima retribuzionePensione amara per chi entra nel mercato del lavoro oggi. Nel 2060 potrebbe arrivare solo al 64,8% dell'ultima retribuzione. blitzquotidiano.it

Pensioni, l’ipoteca sul futuro dei giovani: un assegno più basso del 17% rispetto ai loro genitoriSecondo uno studio Censis-Confcooperative, nel 2060 i trentenni di oggi prenderanno solo il 65% dell’ultima paga. Bomba demografica: 7,7 milioni di lavoratori ... repubblica.it

Crolla tasso sostituzione, pensione nel 2060 al 64,8% retribuzione. Censis/Confcooperative, era all'81,5% per chi ha iniziato a lavorare nel 1982 #ANSA x.com

