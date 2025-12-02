Istat tasso di occupazione al 62,7% è a livello record In diminuzione gli occupati tra 25 e 34 anni

Il tasso di occupazione al 62,7% registrato ad ottobre è il livello più alto dall’inizio delle serie storiche Istat, partite a gennaio 2004. E’ quanto emerge dai dati mensili dell’Istituto, alla luce delle ultime revisioni. Il numero di occupati si attesta a 24 milioni 208mila. A ottobre 2025, su base mensile, la crescita degli occupati si associa al calo dei disoccupati e alla sostanziale. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Istat, tasso di occupazione al 62,7% è a livello record. In diminuzione gli occupati tra 25 e 34 anni

Argomenti simili trattati di recente

Istat: tasso di occupazione al 62,7%, è a livello record - facebook.com Vai su Facebook

A ottobre 2025, su base mensile, aumentano gli occupati (+75mila). Crescono i dipendenti permanenti (+31mila), a termine (+12mila) e gli autonomi (+32mila). Tasso di disoccupazione al 6,0% (-0,2 p.p.), quello giovanile al 19,8% (-1,9 p.p.) istat.it/comunicat Vai su X

Istat, tasso di occupazione al 62,7% è a livello record - Il tasso di occupazione al 62,7% registrato ad ottobre è il livello più alto dall'inizio delle serie storiche Istat, partite a gennaio 2004. Scrive ansa.it

Istat, tasso di occupazione al 62,7%: è a livello record. Disoccupazione a ottobre cala al 6%, tutti i dati - Il tasso di occupazione al 62,7% registrato ad ottobre è il livello più alto dall'inizio delle serie storiche Istat, partite a ... Come scrive msn.com

Record occupazione in Italia al 62,7%, ma i giovani restano esclusi - A ottobre 2025 il tasso di occupazione raggiunge il livello storico del 62,7%, con aumento diffuso tra uomini, donne e over 50, mentre i giovani tra 25 e 34 anni continuano a incontrare difficoltà nel ... Si legge su news.fidelityhouse.eu

Livello record di occupazione, tasso al 62,7%: cosa rivelano i dati Istat - Il risultato, assieme alle 24,2 milioni di persone al lavoro, offre all’esecutivo un assist per sottolineare l’efficacia delle politiche messe in campo ... Segnala msn.com

Lavoro, tasso di occupazione al 62,7%: raggiunto livello record in Italia - Per la prima volta da gennaio 2004, quando l'Istat ha iniziato le rilevazioni, in Italia ci sono 24 milioni 208mila occupati. Riporta tg24.sky.it

Istat, il tasso di occupazione sale al 62,7%: è a livello record, ma i giovani sono gli unici a restare fuori dal mercato - A ottobre 2025, su base mensile, la crescita degli occupati si associa al calo dei disoccupati e alla sostanziale stabilità degli inattivi. Riporta msn.com