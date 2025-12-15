Il tasso NEET 15-34 anni scende al 14,5% nel secondo trimestre 2025 ma il divario di genere si allarga | 251mila giovani in meno rispetto allo stesso periodo del 2024

Nel secondo trimestre 2025, il tasso NEET tra i 15-34 anni in Italia si riduce al 14,5%, segnando un miglioramento rispetto all'anno precedente. Tuttavia, il divario di genere si accentua e il numero di giovani inattivi diminuisce di 251mila unità rispetto al 2024, evidenziando ancora sfide strutturali nel mercato del lavoro e nelle politiche giovanili.

Il fenomeno NEET in Italia registra un miglioramento nel secondo trimestre 2025, ma le criticità strutturali persistono. Il tasso complessivo tra i giovani di età compresa tra i 15 e i 34 anni scende dal 16,7% del secondo trimestre 2024 al 14,5%, con un calo in termini assoluti di 251mila unità, da circa 1 milione 999mila a 1 milione 748mila. L'articolo . Orizzontescuola.it

Calabria terra di Neet: il 39,9% dei giovani da 15 a 34 anni non studia e non lavora

Cariplo-Intesa, 30 milioni per ridurre il tasso di Neet - Fondazione Cariplo e Banca Intesa Sanpaolo hanno siglato un’alleanza per ridurre il tasso di Neet (Not in education, employment or training), ovvero i giovani di età compresa tra 15 e 29 anni che non ... laprovinciapavese.gelocal.it

Neet, i giovani che non studiano e non lavorano: a Belluno il tasso più basso della Regione - Stando ai dati raccolti dall’Avss in Veneto nel 2024 i Neet erano 65mila, il 9% dei giovani tra i 15 e i 29 anni. ilgazzettino.it

Fiumi di inchiostro sui giovani, sulla crisi delle nuove generazioni, sui neet, sulla fuga dei cervelli… e poi arriva lei: la ministra Bernini. Guida uno dei dicasteri più strategici, quello dell’Università, e con una frase spiega quasi tutto della crisi di cui spesso parlia - facebook.com facebook