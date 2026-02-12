Pensioni | giovani con assegni fino al 17% più bassi Italia record di spesa previdenziale e divario generazionale
La situazione delle pensioni in Italia si fa sempre più difficile. I giovani ricevono assegni fino al 17% più bassi rispetto alle generazioni precedenti. L’Italia registra anche un record di spesa previdenziale, che alimenta il divario tra le varie età. La crisi del sistema pensionistico mette a rischio il futuro di intere generazioni.
Pensioni a rischio: l’Italia sull’orlo di una crisi generazionale?. Il sistema pensionistico italiano è sotto pressione. Un’analisi di CensisConfcooperative rivela che i giovani lavoratori di oggi potrebbero ricevere pensioni fino al 17% inferiori rispetto ai loro predecessori, con l’Italia che già detiene il primato europeo per spesa previdenziale. La sfida demografica e la stagnazione salariale minacciano la sostenibilità del sistema e la sicurezza economica delle future generazioni. Un divario crescente tra generazioni. Chi è andato in pensione nel 2024, dopo una carriera di 38 anni nel settore privato iniziata nel 1982, beneficia di un tasso di sostituzione netto dell’81,5%.🔗 Leggi su Ameve.eu
Pensioni: nuove generazioni avranno assegni più bassi, crollo del tasso di sostituzione previsto.
Le nuove generazioni di lavoratori italiani rischiano di ricevere pensioni più basse rispetto agli stipendi di oggi.
Pensioni e lavoro di cura: le donne vivono più a lungo degli uomini, ma con assegni bassi e salute fragile. Lo studio Age-it svela i rischi futuri
Le donne italiane vivono più a lungo degli uomini, ma spesso con pensioni basse e salute fragile.
