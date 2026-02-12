Pensioni | giovani con assegni fino al 17% più bassi Italia record di spesa previdenziale e divario generazionale

La situazione delle pensioni in Italia si fa sempre più difficile. I giovani ricevono assegni fino al 17% più bassi rispetto alle generazioni precedenti. L’Italia registra anche un record di spesa previdenziale, che alimenta il divario tra le varie età. La crisi del sistema pensionistico mette a rischio il futuro di intere generazioni.

Pensioni a rischio: l’Italia sull’orlo di una crisi generazionale?. Il sistema pensionistico italiano è sotto pressione. Un’analisi di CensisConfcooperative rivela che i giovani lavoratori di oggi potrebbero ricevere pensioni fino al 17% inferiori rispetto ai loro predecessori, con l’Italia che già detiene il primato europeo per spesa previdenziale. La sfida demografica e la stagnazione salariale minacciano la sostenibilità del sistema e la sicurezza economica delle future generazioni. Un divario crescente tra generazioni. Chi è andato in pensione nel 2024, dopo una carriera di 38 anni nel settore privato iniziata nel 1982, beneficia di un tasso di sostituzione netto dell’81,5%.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Pensioni Italia

Le nuove generazioni di lavoratori italiani rischiano di ricevere pensioni più basse rispetto agli stipendi di oggi.

Le donne italiane vivono più a lungo degli uomini, ma spesso con pensioni basse e salute fragile.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Pensioni Italia

Argomenti discussi: Pensioni, taglio Irpef e assegni sociali più alti da marzo. Ecco quando si recuperano gli arretrati; Riforma pensioni: 10 punti essenziali per un sistema economico e sociale sostenibile; Stipendi statali e pensioni, cosa cambia nel 2026: arretrati, aumenti e doccia fredda sulle anticipate; Operai e impiegati nel settore privato sempre più anziani: 100mila dipendenti hanno più di 50 anni.

Pensioni, l’ipoteca sul futuro dei giovani: un assegno più basso del 17% rispetto ai loro genitoriSecondo uno studio Censis-Confcooperative, nel 2060 i trentenni di oggi prenderanno solo il 65% dell’ultima paga. Bomba demografica: 7,7 milioni di lavoratori ... repubblica.it

Oltre 16 milioni di pensionati, ma assegni futuri più bassi: l'allarme CensisLe simulazioni contenute nello studio evidenziano un forte squilibrio tra generazioni. Chi è andato in pensione a 67 anni, dopo 38 anni di carriera continuativa iniziata nel 1982, può contare su un ... adnkronos.com

Le scelte del Governo stanno aggravando le condizioni di lavoratori, pensionati, giovani https://www.cgil.it/la-cgil/aree-politiche/segreteria-generale/pressione-fiscale-ai-massimi-da-dieci-anni-landini-su-tasse-e-pensioni-governo-peggiora-le-condizioni-per- - facebook.com facebook

..negli Anni 70 con le baby pensioni, che consentivano di andare in pensione a gente che non aveva ancora compiuto 40 anni (lo hanno consentito fino al 1992, ma stiamo ancora spendendo miliardi). …negli Anni 80, con sistemi che ti permettevano una pens x.com